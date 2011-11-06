МИД Грузии: соглашение с Россией по ВТО будет подписано в Женеве в среду

МИД Грузии заявил, что Москва и Тбилиси 9 ноября официально подпишут соглашение, которое открывает путь для вступления России во Всемирную торговую организацию после продолжавшихся 18 лет переговоров.

Отсутствие договоренности с Грузией оставалось главным препятствием для приема России в ВТО. Членство в организации сделает российскую экономику, объем которой составляет 1,9 триллиона долларов, более открытой и упрочит – спустя два десятилетия после того, как в 1991 году распался Советский Союз, - ее интеграцию в глобальную торговую систему.

"Пакет документов будет официально подписан 9 ноября в Женеве", - заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. Он также добавил, что документ парафирован в субботу.

"Российская сторона подтвердила, что она согласна на предложения, - заметил Капанадзе. – Мы рады тому, что Россия, в итоге, приняла такое решение".

Напомним, в четверг российский президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова принять предложенный Швейцарией компромисс в области торговли между Россией и двумя мятежными регионами Грузии, которые она поддерживает, и что он надеется решить вопрос со вступлением в ВТО до конца года.

3 ноября президент Грузии Михаил Саакашвили охарактеризовал соглашение между Россией и Грузиет по ВТО "дипломатичекской победой".

Ранее президент РФ Дмитрий Медведев заявлял, что условия Грузии неприемлемы, и если Тбилиси не изменит своих требований, "Россия переживёт, если не вступит в ВТО".