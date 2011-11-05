Госбюджет Франции жёстко сокращается, Фийон советует затянуть потуже пояса
5 ноября 2011, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Франции существенно сокращает государственные расходы, чтобы избавиться от внешних долгов. Бюджет на 2012 год будет самым жёстким с момента окончания Второй мировой войны в 1945 году.
"Настал момент истины. Бессмысленно искать козлов отпущения вроде рейтинговых агентств, банкиров и спекулянтов. Есть только один способ избавиться от долгов - это уменьшить расходы", - заявил премьер Франции Франсуа Фийон, сообщает газета Le Figaro.