Мировые цены на зерно в следующем году будут высокими

В 2012 году мировые цены на зерно останутся сравнительно высокими, несмотря на рекордный урожай этого года. В среднем цены на зерно остаются на 5% выше, чем в прошлом году, отмечается.



К такому выводы пришли специалисты ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Согласно докладу "Обзор продовольственной ситуации", в случае с зерновыми цены и в 2012 году останутся сравнительно высокими, хотя и произойдет некоторое снижение. Производство зерна в 2011 году составит рекордные 2 млрд 325 млн тонн, что на 3,7% выше, чем в прошлом году, прогнозирует ФАО. "Общий рост включает 6%-ное увеличение производства пшеницы, а также рост производства фуражного зерна на 2,6%, риса - на 3,4%", - говорится в сообщении организации, передает Интерфакс.