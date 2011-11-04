Греция отказалась от референдума по международной финансовой помощи

Греция отказалась от проведения референдума по международной финансовой помощи. Глава Минфина Греции Эвангелос Венизелос сообщил об этом в ходе телефонных переговоров зампреду Еврокомиссии Олли Рену, министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле и председателю Еврогруппы Жан-Клоду Юнкеру.

Соответственно, заявление премьер-министра страны Георгиуса Папандреу об отказе от проведения референдума, сделанное накануне, идея которого вызвала негативную реакцию кредиторов и критику оппозиции, приведено в жизнь, передает РБК.

Напомним, премьер-министр Греции Георгиус Папандреу в минувший четверг отказался от идеи провести референдум по кредитному соглашению Афин с кредиторами – Евросоюзом и МВФ.

"АН" сообщали, что с идеей о референдуме Папандреу выступил во вторник, 1 ноября. Согласно достигнутому 26 октября соглашению с внешними кредиторами, частные инвесторы соглашались списать половину находящегося у них долга Греции, а Евросоюз и Международный валютный фонд предоставляли стране новый пакет финансовой помощи. В обмен на это Афины должны были пойти на многолетнюю жесткую программу бюджетной экономии.

Аргументыру.рф писали, что министр финансов Греции Евангелос Венизелос, выступивший накануне после премьер-министра перед парламентом, еще раз повторил, что считает проведение референдума по вопросу о программе финансовой помощи Афинам ошибкой.