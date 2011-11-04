С чего начиналась «Ракета» ?

290 лет исполнилось одному из старейших предприятий России – Петродворцовому часовому заводу «Ракета». Конечно, без малого три века тому назад здесь делали вовсе не часы. Предприятие начиналось с ювелирного производства...

Сначала на Петергофской пильной мельнице делали украшения из бриллиантов и драгоценных камней по заказу царской семьи, затем ордена и всевозможные дорогие предметы, даже драгоценные камни для императорской короны Екатерины Великой. А в 1812 году из Петергофа в действующую армию повезли хирургические инструменты, клинки и иное всевозможное снаряжение. Здесь же, в Петергофе в 1934 году были изготовлены и рубиновые кремлевские звезды – в ту пору предприятие занималось изготовлением камней для точного приборостроения.

Ленинградские часы «Победа» и «Звезда» знала в середине прошлого веке вся страна, носить часы этой марки было очень престижно, а после гагаринского полета – они стали выходить под маркой «Ракета». Наверное, мало кто знает, что даже Брежнев носил золотые часы «Ракета». Но в начале 90-х годов лидер отечественной часовой промышленности оказался в нашей стране никому не нужен и большинство из нас даже стали считать, что часовой завод в Петродворце больше не существует. Но это не так. Отметившее 290-летие предприятие живет и работает. В Петродворце считают, что уже не далек тот, когда русские часы «Ракета» будут продаваться в Швейцарии на равных с «Ролексом».