В России стали снижаться оптовые цены на гречку

В России стали снижаться оптовые цены на гречневую крупу. По данным ООО "ПроЗерно", за неделю с 21 по 28 октября цена снизилась с 37 030 рублей до 34 400 рублей за тонну (на 2 630 рублей).



Этот показатель был почти на 6,4 тыс. рублей выше средней цены за сентябрь (28 021 рубль). Средняя цена на гречневую крупу в октябре засушливого 2010 года 49,5 тыс. рублей за тонну. Согласно данным ООО "ПроЗерно", вслед за гречневой начали снижаться и цены на рисовую крупу. С 21 по 28 октября они упали на 770 рублей за тонну - до 19 530 рублей, передает Интерфакс.