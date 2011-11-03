За неделю потребление электроэнергии в России выросло на 2%

За неделю (с 28 октября пл 3 ноября) плановое потребление электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) России увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 2% и составило 18,58 млн МВт/ч.



По данным НП "Совет рынка", плановое электропотребление в европейской части России и на Урале составило 14,76 млн МВт/ч, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей на 1,8%. В Сибири электропотребление возросло на 3%, до 3,82 млн МВт/ч, передает РБК.