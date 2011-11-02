В Москве авиакеросин в аэропортах подорожает на 20%

В Москве из-за продолжающегося дефицита авиационного керосина топливо в аэропортах значительно подорожает в ближайшие дни. В "Шереметьево" авиакеросин подорожает на 22%, в "Домодедово" и "Внуково" - на 20% и 7,5%.

Согласно прогнозу экспертов, вырастут и цены на билеты некоторых авиакомпаний. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нефтяных компаний. Это самый существенный рост цен за год: в целом с января авиационное топливл подорожало примерно на четверть. Представитель ТНК-ВР объяснил рост цен "сохраняющимся повышенным спросом" на авиакеросин. По оценке работника "Роснефти", дефицит авиатоплива в Москве держится на уровне 10%.

По словам генерального директора одного из крупнейшего консолидатора чартеров, посредника между авиакомпаниями и туроператорами Сергея Азарскова, рост цен на их билеты может составить 6-7%.

По данным издания, крупнейшие компании, поясняет издание, в частности "Аэрофлот" и "Трансаэро", сами покупают топливо напрямую у нефтяных компаний и платят топливо-заправочным компаниям лишь за хранение керосина.