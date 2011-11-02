Правительство Греции поддержало предложение премьер-министра страны Георгиоса Папандреу

Кабинет министров Греции поддержал предложение премьер-министра страны Георгиоса Папандреу о проведении референдума по внедрению нового пакета мер жесткой экономии. По словам греческого премьера, референдум должен быть проведен срочно.

На экстренном совещании Папандреу заявил, что референдум «даст понять партнерам страны, что Греция четко придерживается намеченного еврозоной курса». Он выразил уверенность, что нестабильность на финансовых рынках, вызванная объявлением о референдуме, является кратковременным явлением.

Накануне Георгиос Папандреу заявил, что в Греции будет проведен референдум по новому соглашению о долгах. Напомним, после его заявления последовал обвал фондовых рынков: отказ греков поддержать согласованный антикризисный план может привести находящуюся на грани дефолта страну к банкротству. Это угрожает целостности зоны евро.

Заявление премьер-министра привело к расколу внутри правящей партии «Всегреческое социалистическое движение»: шестеро парламентариев обратились к Папандреу с требованием уйти в отставку, а один даже покинул партию.

В пятницу, 4 ноября, пройдет голосование по вотуму доверия греческому правительству.