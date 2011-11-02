Биржи АТР и США отреагировали существенным падением на политику в Греции

Биржи США закрылись значительным падением. Биржевые индикаторы всего мира продолжают падать на фоне опасений инвесторов о том, что предложенный премьером Греции Георгиосом Папандреу референдум по новой программе экономии приведет к дефолту страны.

Индекс Nasdaq снизился на 2,87% до 2607,38 пункта. Индекс Dow Jones опустился на 2,47% до 116600,00 пункта. Индекс S&P 500 потерял 2,78% и остановился на отметке в 1218,45 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 2,87% до 2607,38 пункта.

Биржи АТР открылись спадом в пределах 1,31-1,91%. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов потерял 1,31%, опустившись до 8719,92 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 1,90% - до 1873,38 пункта. Биржи Австралии также открылись в минусе. Индекс S&P/ASX снизился на 1,91% и составил 4152,10 пункта, передает РИА Новости.

Как передает ВВС, Георгиос Папандреу настаивает на проведении референдума по пакету антикризисных мер, несмотря на резко негативную реакцию фондовых рынков на эту новость.



На чрезвычайном совещании кабинета министров премьер сказал, что референдум фактически ставит вопрос о дальнейшем пребывании Греции в еврозоне.