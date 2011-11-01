Россия и Украина договорились об оплате российского газа

Украина и Россия договорились о возможности оплаты российского газа, поставляемого на Украину, в том числе и в рублях, об этом во вторник сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.



Такое решение было принято 26 октября по итогам встречи главы украинского Нацбанка Сергея Арбузова и исполняющего обязанности министра финансов РФ Антона Силуанова, руководства Банка России и ОАО "Газпром".



В распространенном во вторник официальном сообщении Нацбанка Украины говорится, что "в ходе встречи стороны договорились о возможности осуществления расчетов за потребляемый Украиной газ, в том числе и в рублях".



Также сообщается, что достигнутые договоренности дают для украинской стороны возможность маневра во время осуществления платежей за импортные товары, в частности, за природный газ, а также позволят избежать колебаний на валютном рынке в случае проведения платежей субъектами (хозяйствования) Российской Федерации.



Пресс-служба подтверждает, что Нацбанк Украины будет и дальше проводить работу по валютной диверсификации расчетов с основными внешнеэкономическими партнерами Украины - как членами ЕС, так и с РФ, с Китаем и другими странами, передает РИА Новости.