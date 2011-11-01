Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния сократились - Минфин

В Министерстве финансов России сообщили, что в октябре Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократились, об этом сообщается на официальном сайте министерства.



По данным Минфина, в октябре Резервный фонд сократился на 33,8 млрд рублей, ФНБ сократился на 100,68 млрд рублей.



В сообщении министкрства говорится, что на 1 ноября 2011 года совокупный объем Резервного фонда составил 790,02 млрд рублей ($26,42 млрд), а Фонд национального благосостояния составил 2 трлн 726,42 млрд рублей ($91,19 млрд).



Ранее в Минфине сообщали, что на 1 октября 2011 года Резервный фонд достиг 823,87 млрд рублей ($25,85 млрд), а ФНБ - 2 трлн 827,1 млрд рублей ($88,69 млрд).