Индекс РТС рухнул ниже 1500 пунктов из-за объявленного референдума в Греции

Индекс РТС во вторник после полудня упал более чем на 4%, до 1499,08 пункта, свидетельствуют данные биржи. Падение индекса ММВБ к этому часу составило 2,5% , до 1460,55 пункта.

Таким образом российские фондовые рынки отреагировали на негативный фон из Европы.

Негативный фон поддерживается падением западноевропейских индексов на 1,9–3,6%.

В частности, в Европе опять обострились опасения инвесторов относительно способности банков выполнить требования властей ЕС о рекапитализации, передает агентство Прайм.

Кроме того, сообщает агентство, на настроения рынков также негативно влияет информация о том, что Греция проведет референдум о доверии правительству премьера Йоргоса Папандреу.

На российском валютном рынке продолжается укрепление бивалютной корзины, наибольшие потери российский рубль несет в паре с долларом.

Евро укрепился на 0,18%, до 42,2575 руб., несмотря на то, что на рынке Forex котировки пары евро/долл. ушли ниже ключевой поддержки 1,38 долл.