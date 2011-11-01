Скорость оттока частного капитала из России приближается к $70 млрд в год

Чистый отток частного капитала из России за девять месяцев вырос втрое и составил $49,3 млрд против $16 млрд годом ранее, сообщил Банк России. Таким образом по итогам 2011 года он может составить $70 млрд.

Центробанк в два раза повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России по итогам 2011 года. Такие данные приводятся в уточненном проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики".

Регулятор понизил прогноз объема международных резервов на конец года с $515 млрд до $495 млрд., передает РБК.

Согласно обновленному прогнозу, за 2011 год прирост международных резервов составит $26 млрд.

Между тем Минэкономразвития пока не сообщал о пересмотре прогноза по оттоку капитала из РФ по итогам года.