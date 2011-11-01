Рубль в начале дня упал к доллару на 41 копейку
1 ноября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
1 ноября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
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