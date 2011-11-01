Рубль в начале дня упал к доллару на 41 копейку

Курс доллара расчетами завтра на ММВБ во вторник вырос сразу на 41 копейку - до 30,57 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 42,28 рубля, следует из данных ММВБ.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 28 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 35,84 рубля.