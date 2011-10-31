Нефть упала в цене до $92,42 за баррель после наибольшего взлёта за месяц

В понедельник цены на фьючерсы на американские индексы, а также индексы азиатских торговых площадок находятся в красной зоне на фоне интервенций ЦБ Японии, снижения курса евро, а также падения цен на золото и нефть приблизительно на 1%.

В понедельник утром нефть подешевела после наибольшего за более чем два года повышения стоимости за месяц, сообщает Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8.33 мск опустилась на 0,9 доллара (0,96%) относительно уровня 28 октября - до 92,42 доллара за баррель.

Российский рынок также, в унисон с международными торговыми площадками, открылся снижением на 1%. Инвесторы ждут решения совета директоров "Ростелекома" о потенциальном выкупе акций, а также публикации результатов выкупа акций "Норникеля".

Опубликованный сегодня опережающий индекс Китая отразил самые низкие темпы роста экономики с I кв. 2009 г.