Подготовка приватизации Сбербанка начнется при цене его акции 100 рублей - Греф

Глава Сбербанка заявил в пятницу, что подготовка к приватизации пакета акций Сбербанка начнется в том случае, когда цена акций крупнейшего банка России приблизится к 100 рублям.



Герман Греф сказал: "Мы за три недели выросли на 25–30%. Если таким темпом будет дальше и цена будет к 100 рублям, можно будет говорить о подготовке к приватизации", - цитирует Грефа РИА Новости. Для справки, сегодня на 17.11 мск пятницы, акции Сбербанка торговались на ММВБ по 84,3 рубля за акцию.



Приватизация 7,6% акций Сбербанка была запланирована на 2011 год. В середине октября зампред правления банка Белла Златкис заявила, что из-за сложной ситуации на финансовых рынках в 2011 году осуществить продажу принадлежащих государству акций банка, скорее всего, не удастся. Кроме того, на 2012 год запланирована продажа акций и ВТБ. По словам Германа Грефа, если приватизация обоих банков состоится в 2012 году, то в этом случае оба банка смогут скоординировать свои действия.



