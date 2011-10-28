За неделю бензин подорожал на 0,1%

За минувшую неделю (с 17 по 23 октября) потребительские цены на автомобильный бензин в России повысились на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,7%. Средняя цена бензина в России на 24 октября составила 26,34 рубля.



Об этом сообщает Росстат. Средняя стоимость бензина марки А-76 (Аи-80) выросла до 24,31 рубля с 24,28 рубля за литр, А-92 (Аи-93) - до 26,37 с 26,35 рубля, Аи-95 - до 28,27 рубля с 28,26 рубля. Ведомство зарегистрировало увеличение средних цен на бензин в 29 центрах субъектов РФ, передает РИА Новости. Наибольший прирост цен был отмечен в Астрахани - 0,8%. В Москве цены на бензин в среднем выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.