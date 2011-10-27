Киев и Москва близки к компромиссу по газу, это будет большой пакет документов, заявил в четверг украинский премьер-министр Николай Азаров. Российскую позицию он назвал "прагматичной", добавив, что в Киеве "ее ценят".

Будущий компромисс не увязывается с вступлением Киева в Таможенный союз, отметил Азаров.

Между тем, в четверг прошла информация о том, что у Украины есть возможность отказаться от очередного транша кредита Международного валютного фонда, но тогда необходимо будет прибегать к другим мерам. Об этом во время пресс-конференции сказал главный научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Владимир Сиденко.

Он подчеркнул, что Украина не может прибегнуть к девальвации собственной валюты.

"У нас на мой взгляд закрыт этот путь, хотя валюта может девальвировать самостоятельно, поскольку правительство не сможет ее содержать. Тогда остается два варианта: просить помощи у России или Китая. Если Россия - это Белорусский вариант, я не буду его комментировать. Мы также должны понимать, что Китай тоже интересная страна и с их стороны не будет финансовых вливаний без собственной выгоды. По какому пути пойдет правительство - прогнозировать очень трудно", - добавил эксперт.

Напомним, 25 октября, миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину. Здесь она будет находиться до 4 ноября, чтобы второй раз пересмотреть программу по соглашению stand-by и провести консультации за 2011 год.