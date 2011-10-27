Пивоваренную компанию «Балтика» возглавит Исаак Шепс

С 1 декабря 2011 года в должность Президента ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" и Старшего вице-президента Carlsberg Group по Восточной Европе вступит Исаак Шепс. На этом посту он сменит Антона Артемьева, который продолжит быть членом Совета директоров «Балтики», - сообщает официальный сайт компании.

В настоящее время он занимает позицию Президента Carlsberg UK (Великобритания). Г-н Шепс будет также являться членом Исполнительного Комитета Carlsberg Group и отвечать за деятельность Группы в Восточной Европе в должности Старшего вице-президента.

Исаак Шепс родился в 1949 году в Румынии. Получил образование в области промышленного инжиниринга и менеджмента, имеет степени МВА и доктора экономических наук, хорошо зарекомендовал себя в компании Carlsberg, работая как в Юго-Восточной Европе, так и в Великобритании.

И. Шепс начал свою карьеру в пивоваренной отрасли в 1998 году. До пивоваренной отрасли Исаак Шепс занимал несколько руководящих позиций в электронной и электрооптической промышленности.