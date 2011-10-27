Курс доллара в четверг упал ниже "психологического минимума" в 30 рублей
27 октября 2011, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, как следует из данных бирж, курс доллара расчетами "завтра" в четверг упал ниже психологической отметки 30 рублей и вернулся к уровню 9 сентября текущего года на фоне внешнего позитива.
На 17.34 мск доллар подешевел на 72 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и составил 29,99 рубля.
Тем не менее, вскоре курс американской валюты вновь поднялся выше 30 рублей, на 17.40 мск он составлял 30,02 рубля.
Курс евро расчетами "завтра" к этому времени составлял 42,42 рубля (плюс одна копейка к уровню предыдущего закрытия).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) сократилась на 17.40 мск на 38 копеек - до 35,60 рубля.
На фоне оптимизма, обеспеченного итогами саммита стран ЕС на международном валютном рынке Forex началось резкое укрепление евро против доллара, пара евро-доллар поднялась выше отметки 1,41 доллара, сообщает РИА Новости.