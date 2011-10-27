В четверг, как следует из данных бирж, курс доллара расчетами "завтра" в четверг упал ниже психологической отметки 30 рублей и вернулся к уровню 9 сентября текущего года на фоне внешнего позитива.

На 17.34 мск доллар подешевел на 72 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и составил 29,99 рубля.

Тем не менее, вскоре курс американской валюты вновь поднялся выше 30 рублей, на 17.40 мск он составлял 30,02 рубля.

Курс евро расчетами "завтра" к этому времени составлял 42,42 рубля (плюс одна копейка к уровню предыдущего закрытия).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) сократилась на 17.40 мск на 38 копеек - до 35,60 рубля.

На фоне оптимизма, обеспеченного итогами саммита стран ЕС на международном валютном рынке Forex началось резкое укрепление евро против доллара, пара евро-доллар поднялась выше отметки 1,41 доллара, сообщает РИА Новости.