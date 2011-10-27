Дворкович опроверг прогноз, согласно которому доллар достигнет 46 рублей

Помощник президента России Аркадий Дворкович прокомментировал прогноз ВШЭ о резком росте курса доллара по отношению к рублю.

Накануне Центр развития Высшей школы экономики опубликовал прогноз макроэкономической ситуации в ближайшие три года, согласно которому доллар может достичь отметки в 46,6 рубля.

По словам Дворковича, прогноз экспертов ВШЭ является некорректным, неправильным. "Нет оснований ждать существенных потрясений на мировых рынках, а при отсутствии таких потрясений нет оснований считать, что рубль может существенно ослабиться", - пояснил помощник президента России.