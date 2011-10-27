Саммит ЕС принял решение, от которого зависит судьба всей европейской экономики

Греции простят половину внешних долгов. Решение, от которого зависит судьба всей европейской экономики, принято на саммите ЕС. По итогам саммита ЕС накануне был принят антикризисный план для Европы.

Лидеры Евросоюза достигли взаимопонимания с частными кредиторами Греции по 50-процентной реструктуризации госдолга этой страны. По словам президента Франции Николя Саркози, госдолг этой страны уменьшится на 100 млрд. евро. Также был согласован план рекапитализации европейских банков. Как ожидается, к июню 2012 они доведут долю своих первичных капиталов до 9% от уровня своих активов. Саркози добавил, что рекапитализация банков Европы превысит 50%.

Президент Евросоюза и зоны евро Херман Ван Ромпей сообщил, что достигнуто соглашение о доведении размеров Стабилизационного фонда до 1 триллион евро. По его словам, речь идет не о «живых» деньгах, а о «сложной системе банковских гарантий», под которые он сможет привлекать кредиты на финансовых рынках».

В субботу, 24 октября, лидеры Евросоюза начали марафон антикризисных встреч на высшем уровне и впервые в истории сообщества в Брюсселе за четыре дня прошли три европейских саммита.



