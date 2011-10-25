Белоруссия потребовала перестать считать пиво алкоголем

Белоруссия требует от России перестать считать пиво алкогольным напитком. В ходе переговоров по согласованию алкогольного техрегламента Таможенного союза Минск заявил, что оборот пива должен регулироваться отдельным техрегламентом.

По мнению представителей Беларуси, действующее законодательство России требует переоборудования пивзаводов, а также излишне ужесточит регулирование отрасли. Регламент Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции» должен пройти публичное обсуждение, а затем и согласование на уровне правительств участников ТС. Белорусская сторона выступает против настоящей версии регламента, поскольку он «уничтожит отрасль», пишет РБК daily.

80 % объемов пива, сваренного в Белоруссии, упаковывается в полиэтиленовую тару. А регламент требует разливать этот напиток в стеклянные бутылки, что потребует инвестиций в размере 450 миллионов долларов.

Напомним, в России пиво было приравнено к алкоголю в июле 2011 года, когда президент РФ Дмитрий Медведев подписал новую версию закона «О госрегулировании алкоголь­ного рынка».

Российская сторона выступает категорически против идеи Беларуси и собирается настоять на том, чтобы этот вопрос вообще не обсуждался. Против торговли пивом в полиэтиленовой упаковке возражает и еще один участник Таможенного союза - Казахстан.