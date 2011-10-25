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Белоруссия потребовала перестать считать пиво алкоголем

25 октября 2011, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия потребовала перестать считать пиво алкоголем

Белоруссия требует от России перестать считать пиво алкогольным напитком.  В ходе переговоров по согласованию алкогольного техрегламента Таможенного союза Минск заявил, что оборот пива должен регулироваться отдельным техрегламентом.

По мнению представителей Беларуси,  действующее законодательство России требует переоборудования  пивзаводов, а также излишне ужесточит регулирование отрасли. Регламент Таможенного союза  «О безопасности алкогольной продукции» должен пройти публичное обсуждение, а затем и согласование на уровне правительств участников ТС. Белорусская сторона  выступает против  настоящей версии регламента, поскольку он «уничтожит отрасль», пишет РБК daily.  

80 % объемов пива, сваренного в Белоруссии, упаковывается в полиэтиленовую тару. А   регламент требует разливать этот напиток  в стеклянные бутылки, что  потребует инвестиций в размере  450 миллионов долларов.

Напомним, в  России пиво было приравнено к алкоголю в июле 2011 года, когда президент РФ  Дмитрий Медведев подписал новую версию закона  «О госрегулировании алкоголь­ного рынка».

Российская сторона  выступает категорически против идеи  Беларуси и собирается настоять на том, чтобы этот вопрос вообще не обсуждался. Против торговли пивом в полиэтиленовой упаковке возражает и еще один участник  Таможенного союза  - Казахстан.

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