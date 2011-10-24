Ленинградская область на выставке в Барселоне

Делегация Ленинградской области приняла участие в работе XV Международной выставки «BarcelonaMeetingPoint 2011» в рамках празднования перекрестного Года Испании в России и России в Испании.

На выставке, которая проходила Барселоне Ленинградская область была представлена отдельным стендом, как один из наиболее привлекательных с инвестиционной точки зрения субъектов Северо-Западного региона России. Здесь была развернута обширная экспозиция, которая позволила участникам и гостям выставки ближе познакомиться с Ленинградской областью, ее достижениями в экономической и инвестиционной сферах.

Как сообщили корреспонденту «АН» в пресс-центре Правительства Ленобласти « в рамках визита прошли встречи в правительственных структурах Барселоны, а также посещение членами делегации Ленинградской области агропромышленных и животноводческих предприятий провинции Каталонии».

В работе выставки традиционно приняли участие крупные инвесторы, известные финансовые эксперты и банкиры из стран Западной Европы, США, Азии и Латинской Америки.