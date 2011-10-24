В 2011 году торговый оборот России и Армении превысит $1 млрд

По итогам 2011 года торговый оборот России и Армении превысит один миллиард долларов. Об этом сообщил президент РФ Дмитрий Медведев после переговоров с главой Армении Сержем Саргсяном.



По словам Медведева, между двумя странами активно развиваются политические связи, становится все более сбалансированным торгово-экономическое сотрудничество. "Мы преодолели последствия кризиса в наших отношения, и по итогам года мы превзойдем докризисный уровень, торговый оборот превзойдет один миллиард долларов", - цитирует Медведева РИА Новости. Объем накопленных российских капиталовложений в армянскую экономику превысил 2,8 миллиарда долларов, отметил глава государства. Наш разговор - это разговор двух друзей, руководителей союзных государств", - подчеркнул Медведев.