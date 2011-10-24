Курс доллара на торгах рухнул ниже 31 рубля

Курс доллара на единой торговой сессии ММВБ со сроком расчетов "завтра" рухнул сразу на 51,06 копейки, стал ниже 31 рубля. Официальный курс ЦБ составил 30,8255 рубля.

В пятницу, 21 октября, средневзвешенный курс составлял 31,3361 рубля за доллар. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к 11:30 мск снизился на 20,90 коп. - до 42,9171 руб.



Рубль укрепляет позиции к бивалютной корзине благодаря оптимизму на фондовых рынках, передает finmarket.ru. Ее стоимость снизилась на 37 копеек и составила 36,27 руб. по сравнению с 36,64 руб. в пятницу.



Снижение курса валюты происходит на фоне роста цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефтяную смесь Brent поднялась почти на 1%, до $110,4 за баррель.