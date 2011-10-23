Лидеры ЕС в воскресенье создали европейское новое "экономическое правительство", роль которого будут выполнять регулярные саммиты зоны евро. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита в Брюсселе.

До выборов его председателя в мае 2012-ого года функции спикера этого института будет выполнять президент Евросоюза, премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей.