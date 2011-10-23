//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 25.08 21:49 В Киеве заявили о снижении объемов поставок дизеля из РФ
- 24.08 20:08 CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах
- 24.08 10:38 Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиентов
- 24.08 06:42 Россияне перешли на жёсткий режим питания
- Неожиданно для всех! Определен новый размер пенсий
- Экономика / Все новости >>
Евросоюз образовал "НЭП" под временным руководством Хермана Ван Ромпея
23 октября 2011, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Лидеры ЕС в воскресенье создали европейское новое "экономическое правительство", роль которого будут выполнять регулярные саммиты зоны евро. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита в Брюсселе.
До выборов его председателя в мае 2012-ого года функции спикера этого института будет выполнять президент Евросоюза, премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети
//Общество
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
//В мире
Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7
//Наука
Пожар вспыхнул в здании Богородице-Рождественского монастыря в центре Москвы
//Армия
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити
//Политика
Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
//Новости партнеров
//В мире
Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить
//В мире
В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы
Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно
//Новости СМИ2
//Армия
В Южной Корее американских военных покатали на российском танке
//В мире
Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
//Политика
//Новости МирТесен
В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы
//В мире
//Мнение
Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»
//Общество
//Общество
«Таврида-Арт» стал самой большой площадкой самореализации творческой молодежи