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27 лидеров стран ЕС в Брюсселе собрались остановить финансовый кризис еврозоны
23 октября 2011, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
Новый антикризисный саммит 27-ми глав государств и правительств Евросоюза начал в воскресенье работу в Брюсселе. Встречи посвящены выработке новой программы по выходу из затянувшегося финансового кризиса еврозоны.
Данная программа станет единой позицией ЕС на предстоящем саммите финансовой "двадцатки", который пройдет через неделю во Франции. В центре дискуссий стоит вопрос об актуализации программы по стабилизации рынка гособлигаций еврозоны.
При этом основные решения предстоит принять в отношении ключевой антикризисной структуры - Европейского механизма финансовой стабилизации. Он призван обеспечить устойчивость таких стран еврозоны как Италия и Испания, и тем самым остановить разрастание финансового кризиса зоны евро.
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