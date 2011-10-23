27 лидеров стран ЕС в Брюсселе собрались остановить финансовый кризис еврозоны

Новый антикризисный саммит 27-ми глав государств и правительств Евросоюза начал в воскресенье работу в Брюсселе. Встречи посвящены выработке новой программы по выходу из затянувшегося финансового кризиса еврозоны.

Данная программа станет единой позицией ЕС на предстоящем саммите финансовой "двадцатки", который пройдет через неделю во Франции. В центре дискуссий стоит вопрос об актуализации программы по стабилизации рынка гособлигаций еврозоны.

При этом основные решения предстоит принять в отношении ключевой антикризисной структуры - Европейского механизма финансовой стабилизации. Он призван обеспечить устойчивость таких стран еврозоны как Италия и Испания, и тем самым остановить разрастание финансового кризиса зоны евро.