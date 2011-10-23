Антикризисный саммит открылся в Брюсселе

Саммит Евросоюза, посвященный выработке новой программы по выходу из финансового кризиса еврозоны, начал сегодня свою работу в Брюсселе. Основная его цель – выработка новой программы по выходу из финансового кризиса еврозоны.

Эта программа станет единой позицией ЕС на предстоящем саммите финансовой «двадцатки», который пройдет 3 – 4 ноября во Франции в городе Канн.

Кризис, возникший еще 2 года назад на рынке гособлигаций Евросоюза, уже превратился в системный финансовый и сейчас грозит перерасти в общемировой, передает ИТАР-ТАСС. Именно поэтому ставки на нынешнем саммите чрезвычайно велики. Как ожидается, будут приняты новые решения в отношении государственного долга Греции и повышения капитализации европейских банков.