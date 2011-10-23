Молдова уговорила Россию снизить цены на газ более длительным договором поставок

Молдавия договорилась с Россией о заключении нового контракта на поставки газа, заявил Владимир Филат, комментируя итоги своей встречи с Владимиром Путиным в Петербурге в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

Филат отметил, что российская сторона рассмотрит возможность снижения цены на газ для Молдовы, рассчитает новую формулу, передает УНИАН.



Молдавский премьер подчеркнул, что по итогам встречи с Путиным представители ОАО Газпром и АО Молдовагаз уже начали переговоры в Москве. Филат выразил надежду, что уже в начале следующей недели будут озвучены первые результаты переговоров между экспертами. Молдавский премьер не исключил, что снова отправится в Москву для завершения переговоров по этому вопросу.