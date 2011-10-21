В сентябре внешний госдолг России снизился на 2,4% в долларах

За сентябрь 2011 года объем государственного внешнего долга России в долларовом выражении снизился на 2,4% - до 36,002 миллиарда долларов по состоянию на 1 октября 2011 года.



В пересчете на евро объем госдолга увеличился на 4% - до 26,443 миллиарда евро, следует из материалов Министерства финансов. На 1 сентября внешний госдолг РФ составлял 36,881 миллиарда долларов, или 25,437 миллиарда евро. Основная долговая статья - еврооблигации, отмечает Минфин.