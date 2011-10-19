Киргизия присоединится к Таможенному союзу. Решение принято

Исполняющий обязанности премьера Киргизии Омурбек Бабанов сообщил, что главы правительств стран ЕврАзЭС приняли решение о присоединении Киргизии к Таможенному союзу.



На заседании Межгоссовета ЕвраЗЭС на уровне глав правительств в Петербурге Омурбек Бабанов сказал, что по этому вопросу создана специальная рабочая группа: "Сегодня на узкой правительственной встрече было принято решение о вступлении Киргизии в Таможенный союз, рабочая группа создана. Сейчас будет вырабатываться план мероприятий по вступлению нашей страны в Таможенный союз", - цитирует Бабанова РИА Новости.