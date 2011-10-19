Москва может стать Международным Финансовым Центром - Панкин

Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин выразил мнение, что Москва может стать Международным Финансовым Центром (МФЦ).



По его словам, главное, что есть в Москве для создания МФЦ на базе города - это большие финансовые потоки и точки принятия решений по финансовым потокам. Точки принятия решений - это и федеральный, и московский бюджеты, и крупные корпорации, а остальное - приложится, считает глава федслужбы по финансовым рынкам.



Дмитрий Панкин подчеркнул: "Я думаю, что можно долго рассуждать на тему что есть и чего нет в Москве для того, чтобы превратиться в реальный крупный финансовый центр. Хотел бы все-таки обратить внимание - главное, что есть, - это концентрация финансовых потоков", передает Интерфакс.