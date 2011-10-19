Собянин надеется, что бюджет Москвы в 2011 году может стать бездефицитным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в среду на заседании, что столичный бюджет на 2011 год может стать бездефицитным, то есть, он может быть сведен к нулю.



Во время отчета перед депутатами Мосгордумы об итогах года Сергей Собянин сказал: "То, что касается дефицита бюджета, он не растет, а значительно уменьшается. Я надеюсь, что в этом году мы закончим без дефицита", - цитирует столичного градоначальника РИА Новости.



Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2011 год в декабре 2010 года, его доходы были запланированы в объеме 1,243 триллиона рублей, а расходы - более 1,389 триллиона рублей. Дефицит городской казны составлял около 146 миллиардов рублей. В апреле текущего года Мосгордума увеличила расходную часть бюджета-2011 на 157,3 миллиарда рублей - до 1,547 триллиона рублей, а доходную на 59,8 миллиарда рублей - до 1,303 триллиона рублей, при этом дефицит бюджета составил 243,6 миллиарда рублей.