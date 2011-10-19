Азаров: Переговоры Украины и России по газу близки к завершению

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о ближайшем завершении переговоров по пересмотру контрактов Украины и России по газу. По словам украинского главы правительства, поиск компромиссного решения по пересмотру украино-российских газовых контрактов близок к завершению, практически остались считанные дни.

Азаров отметил, что была достигнута договоренность до завершения переговоров публично не озвучивать никакой дополнительной информации.

Во вторник, 18 октября, в Донецке президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина в ближайшее время могут договориться о новой цене на газ, при условии, если она будет выгодна для обеих сторон. Медведев подчеркнул, что отношения двух стран нельзя сводить к спорам о стоимости газа, у России и Украины есть и другие ценности, которые нужно развивать правильно.