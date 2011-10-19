Премьер Украины Азаров прокомменировал Договор о зоне свободной торговли

Премьер Украины Николай Азаров рассчитывает, что договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ, подписанный 18 октября в Петербурге, начнет действовать с 1 января 2012 года.



На встрече с российским премьером Владимиром Путиным Николай Азаров выразил надежду, что с января следующего года договор обретет реальную жизнь. По словам украинского премьера, после подписания договора предстоят внутриполитические процедуры, ратификация документа.



Как сказал Путин, неожиданно подписали договор о создании зоны свободной торговли. Глава российского правительства пояснил: в рамках этого договора страны СНГ отменят импортные и экспортные пошлины по ряду товаров, а существующие изъятия из договора будут ликвидированы позднее.



Договор подписали все страны СНГ, кроме Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.

Владимир Путин заверил, что Договор о свободной торговле в СНГ, подписанный накануне в Петербурге, не противоречит нормам ВТО.