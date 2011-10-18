Главы правительств СНГ подписали договор о зоне свободной торговли

Главы правительств стран СНГ подписали Договор о зоне свободной торговли в рамках Содружества. Ранее во вторник на встрече глав правительств СНГ было достигнуто согласие по этому документу.

По итогам заседания Совета подписано соглашение об основных принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля, а также еще целый ряд документов о сотрудничестве в социальной сфере, обеспечении промышленной безопасности, борьбы с организованной преступностью, миграционной политики, обеспечении воздушной обороны и другие документы.

Во вторник в Санкт-Петербурге, открывая заседание Совета глав правительств СНГ в расширенном составе, Владимир Путин заявил: "В результате долгих, острых, но все-таки конструктивных переговоров мы пришли к решению главного вопроса, ради которого мы сегодня собрались. Мы договорились о подписании сегодня договора о зоне свободной торговли в СНГ".



По его словам, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках Содружества: "Это фундаментальный документ, который будет лежать в основе отношений на длительную перспективу".

Владимир Путин напомнил, что страны СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли еще в 1994 году, но тогда этот документ не был ратифицирован многими государствами, в том числе и Россией, поэтому он, фактически, и не работал. Над новым документом работали почти десять лет, с 2009 года - в интенсивном режиме, а сегодняшний результат достигнут благодаря квалифицированной работе экспертов. Премьер отметил, что "сегодня можно только предположить, как и какими темпами рос бы наш товарооборот, если бы такая зона свободной торговли у нас работала", - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Напомним, в СНГ входят такие страны, как: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Сегодня договор не подписали: Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. По их просьбе они будут изучать возможность присоединения к договору до конца 2011 года.



