Медведев: Украина не сможет вступить в Таможенный союз в каком-то особом формате

Президент России Дмитрий Медведев исключает возможность особого формата вступления Украины в Таможенный союз. Об этом заявил он во вторник на совместной с Виктором Януковичем пресс-конференции в Донецке.

Президент РФ заявил, что Россия не ставит Украине конкретных дат для решения вопроса о вступлении в Таможенный союз.

"По теме Таможенного союза мы разговор ведем, но мы никогда не занимали в этом вопросе такую позицию, что - вот до конкретной даты определитесь, иначе до свидания", - заявил Дмитрий Медведев.

При этом он добавил, что откровенно говорил президенту Украины, что "не может быть вступления в Таможенный союз, как, кстати сказать, в Евросоюз или любой другой союз, в каком-то особом формате", передает Интерфакс-Запад.

При вступлении, добавил он, необходимо подписывать все документы, брать на себя все обязательства либо в противном случае "это невозможно".