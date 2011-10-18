Петербург занял 5-е место в рейтинге по уровню жизни





Первую строчку рейтинга российских городов занял Сургут – лидер по соотношению качества и стоимости жизни. На последнем месте оказалась Махачкала. Петербург занимает 5-е место.

В «нефтегазовых» городах России наиболее высокий уровень жизни по соотношению качества и стоимости проживания. Об этом заявили авторы исследования «Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России» в рамках Х Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития», - сообщило агентство «БалтИнфо».

Рейтинг составлен институтом территориального планирования «Урбаника». Как пояснил гендиректор «Урбаники» Антон Финогенов, в первый показатель заложены такие критерии, как обеспеченность жильем, наличие современных форматов потребления, транспортная ситуация, безопасность и другие, во второй – доступность жилья и его аренды, расходы на оплату услуг ЖКХ, соотношение зарплаты к потребительской корзине.

В списке ста городов на последнем месте оказалась Махачкала. 99-е место неожиданно (с учетом колоссальных инвестиций в подготовку к саммиту АТЭС) занял Владивосток. «Для жителей он остается неудобным», - констатировал Финогенов.