Алексей Кудрин предложил план, как избежать возможной волны кризиса в России

Бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил свой план по предотвращению возможной новой волны кризиса в России. В план входит пять пунктов. Кудрин считает, что в первую очередь, Россия должна вновь поставить себе цель обеспечить бездефицитность федерального бюджета при цене нефти 90 долларов за баррель в 2015 году.

Одна из проблем, по мнению экс-министра, растрата нефтяных денег.

Вторым пунктом мер Кудрина по предотвращению возможности кризиса стало определение правил расходования нефтегазовых доходов. «Это влияет на инфляцию, валютный курс, формирование резервов правительства и очень важно для инвесторов», — пояснил он.

Наращивание военных расходов как по оснащению, так и по денежному довольствию - третий пункт плана Алексея Кудрина.

В статье, опубликованной сегодня в газете «Коммерсантъ», он говорит: «В существующей военно-политической ситуации целей перевооружения можно достичь не за 10, а за 15 лет. На первом этапе повысить денежное довольствие можно не в два раза, а в полтора, вернувшись к дальнейшему повышению, когда минует угроза кризиса, и сопроводив дополнительными решениями по оптимизации численности».

Проведение социальной и пенсионной реформы - четвертый пункт. «Уже в 2012 году нужно определиться со стратегией в вопросах социального и пенсионного обеспечения, чтобы рассчитать использование всех ресурсов и предусмотреть более активное вложение средств в программы развития», — пишет Кудрин. Экс-министр финансов не исключил того, что придется ограничить индексацию пенсий только инфляцией до момента ликвидации дефицита Пенсионного фонда.

Пятым пунктом плана по предотвращению возможной новой волны кризиса в России Кудрина стала необходимость определить целью снижение бюджетной нагрузки к ВВП. «То есть снижение расходов и неповышение основных налогов…А также — сохранение низкой инфляции, с дальнейшим ее снижением до 4-5% в 2014 году и до 3% впоследствии», — пояснил он.

По словам Алексея Кудрина, в настоящее время Россия стоит перед необходимостью создания новой модели роста экономики — не на базе роста спроса, подогретого вливаниями «нефтяных» ресурсов, а на основе роста частных инвестиций, подкрепленного стабильной финансовой системой с низкой инфляцией и низкой ставкой кредитования, наряду с иными институциональными преобразованиями.