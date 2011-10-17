Путин: региональные ГЧП - новое слово в дивесификации российской экономики

В России будут модернизироваться существующие и создаваться новые индустриальные кластеры, заявил премьер-министр Владимир Путин в понедельник на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Предстоит значительно ускорить процессы диверсификации и обновления национальной экономики", — сказал он. По словам премьера, за предстоящее десятилетие планируется повысить долю инновационной продукции в общем объеме производства с сегодняшних 12% до 25-35%.

При этом ожидается значительное увеличение производительности труда.

По словам премьера, ускорить диверсификацию экономики власти намерены, прежде всего, за счет активной промышленной и технологической политики. При этом ключевым принципом сотрудничества с зарубежными инвесторами станет создание производств полного цикла, размещение в РФ наукоемких предприятий и открытие новых рабочих мест.

"И здесь серьезных результатов мы ждем от развития механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), прежде всего, на уровне регионов", — сказал Путин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

По его словам, на сегодня законы о ГЧП приняли 46 субъектов РФ.