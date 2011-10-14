Медведев: Нужно быть аккуратнее при экспорте зерна

Дмитрий Медведев на встрече с работниками сельского хозяйства призвал к аккуратным и сбалансированным действиям при экспорте зерна. При экспортных поставках нужно "вести себя предельно аккуратно", отметил президент.



Из-за неурожая 2010 года России пришлось приостановить экспортные поставки зерна, что "ударило по некоторым хозяйствам", в этом году экспорт был возобновлен, напомнил Медведев. По словам президента, с одной стороны, экспорт выгоден для многих хозяйств, но с другой стороны, "нужно понимать, что животноводство без зерна жить не может. "Эти позиции должны быть сбалансированы", - указал глава государства. "Чем больше будет развиваться отечественное животноводство, тем больше нужно будет зерна", - цитирует Медведева РИА Новости.