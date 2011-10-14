Росатом построит в Китае коммерческий бридер

В последнее время высокие технологии из России завоевали довольно большое промышленное пространство в КНР: Россия уже построила в Китае экспериментальный реактор на быстрых нейтронах (бридер), газоцентрифужный завод и несколько энергоблоков на Тяньваньской АЭС. Китаю обещаны изотопы для их космических нужд. Теперь на повестке дня – строительство коммерческого бридера.

И вот новость: КНР и Российская Федерация уже готовят межправительственное соглашение по строительству в КНР коммерческого реактора на быстрых нейтронах. Этому решению, по всей видимости, способствовал недавний визит в Пекин премьер-министра Владимира Путина и главы Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко. Соглашение может быть подписано уже в 2012 году. Об этом журналистам сообщил С. Кириенко.

Протокол о начале работ по сооружению в КНР реакторов на быстрых нейтронах был подписан еще в октябре 2009 года. Однако, как отметил С. Кириенко, «такой контракт нельзя реализовывать, пока не выработано соответствующее межправительственное соглашение». В октябре 2009 года российский «Атомстройэкспорт», «China Institute of Atomic Energy» (CIAE) и «China Nuclear Energy Industry Corporation» (CNEIC) подписали контракт на предпроектную подготовку сооружения двух энергоблоков АЭС с реакторами БН-800. Сооружение первого энергоблока планировалось начать в августе 2011 года. В августе 2010 года стороны согласовали сроки подготовки технического контракта, который предусматривает передачу технологии.

- В прошлом году мы уже сдали в Китае в эксплуатацию исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Сегодня речь идет о коммерческом реакторе, - сделал на этом акцент С.Кириенко. - Китайских партнеров интересует проект быстрого натриевого реактора (БН-800), аналог которого строится на Белоярской площадке ( город Заречный, Свердловская область – «АН»).

Отвечая на вопрос журналистов о сроках подписания подобного документа, Сергей Кириенко сообщил: «Я думаю, что в следующем году».

Заметим, что реакторы на быстрых нейтронах требуют определенного вида топлива, а именно так называемого МОКС-топлива (смешанное, уран-плутониевое, оксидное топливо). Занимаются этим видом топлива ученые-атомщики из НИИ атомных реакторов (НИИАР, город Димитровград, Ульяновская область). Этот вид топлива нужен для строящегося реактора на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС . Разработка технологий и создание производства смешанного оксидного топлива для реакторов на быстрых нейтронах ведется в рамках Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-15 годы и на перспективу до 2020 года».

Новое топливо на 20% состоит из плутония и на 80% - из урана. Технологии «быстрых» реакторов, которые будут использовать такое топливо, позволят снизить экологический вред и одновременно увеличить ресурсную базу для производства ядерного топлива. И следовательно - повысить экономический эффект от работы бридера.

Директор ВНИИАР Владимир Троянов рассказал, что ученые НИИ решают такую актуальную проблему в современной ядерной энергетике, как замыкание ядерного топливного цикла. Речь идет об утилизации облученного ядерного топлива. Существует методика повторного облучения изотопов, возникших в ходе использования топлива, и повторного запуска их в работу. Добытого и накопленного на складах отработанного ядерного топлива хватит реакторам на быстрых нейтронах на сотни лет. Вот почему «быстрые» реакторы так заинтересовали китайских атомщиков.