Вероятность нового кризиса в России очень велика, а это увеличивает риски неисполнения бюджета на 2012-2014 годы, считают специалисты Счетной палаты. Бюджет основывается на излишне оптимистичном прогнозе.



Аудиторы предлагают разработать в обход парламента "параллельный бюджет". России, по мнению специалистов ведомства Сергея Степашина, нужно подготовиться к новому масштабному урезанию бюджетных расходов.



Официальный проект бюджета на 2012-2014 годы основан на слишком оптимистичном и маловероятном сценарии, заявил аудитор СП Валерий Горегляд. По его словам, уровень инфляции в России будет в течение 2012-2014 годов выше официального правительственного прогноза на каждый год на 0,5-1%. "Параллельный бюджет" должен содержать альтернативный алгоритм действий на случай сильного отклонения ситуации от прогнозных показателей, поясняет "Независимая газета".