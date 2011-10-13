Белоруссия попросила ОАО "Газпром" о переносе уплаты долгов за поставки газа в 2011 году на следующий 2012 год. Минск предложил следующую схему оплаты поставленного газа: распределить всю сумму задолженности на равные доли в новом году, и производить поквартальные платежи,иливключить долги в цену на газ.

Предварительное согласие российской стороны о переносе оплаты уже получено, сообщил эксперт, близкий к переговорам . В настоящее время обсуждается цена на газ для Белоруссии, передает Интерфакс. В газовой компании заявили, что надеются подписать контракты с Минском в ноябре. Действующий газовый контракт России и Белоруссии истекает 31 декабря 2011 года.

Во втором квартале 2011 года газ поставлялся в Белоруссию по цене $244,7 за тысячу кубометров, что на 20% ниже, чем цены на газ для Украины. Но в Белоруссии не один раз заявляли, что хотели бы получить газ по внутрироссийским ценам. Одним из условий снижения цен для Минска является продажа половины "Белтрансгаза" российскому "Газпрому".