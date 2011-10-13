Путин: Безработица в России опустилась ниже докризисного уровня

Уровень безработицы в России сократился и вышел на докризисный уровень, заявил председатель российского Правительства Владимир Путин. С начала 2011 года снижение общей безработицы произошло на 1,2 млн человек.



Об этом Путин заявил на заседании президиума правительства РФ. Несмотря на положительную динамику, в регионы все же было направлено более 16 миллиардов рублей, отметил Путин. "В целом, как мы видим, результаты положительные", - добавил глава правительства. "У нас, мы уже говорили и отмечали, что уже достигнут докризисный уровень и даже чуть-чуть ниже стал", - цитирует премьера Интерфакс. В свою очередь вице-премьер Александр Жуков сообщил, что сократилось и количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, - на 340 тысяч человек.