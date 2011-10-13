Россия и Белоруссия обсуждают возможность перенесения уплаты долгов республики за поставки газа в 2011 году на год. Предварительное согласие Газпрома с белорусской схемой уже получено.



Минск предлагает распределить нынешнюю задолженность на равные суммы и выплачивать поквартально. В настоящее время, передает Интерфакс, обсуждается базовая цена стоимости газа для Белоруссии, в которой будет учитываться интеграционный коэффициент, стоимость транзита и налог.



В настоящее время между Белоруссией и Россией действует пятилетний контракт на поставку газа. Срок действия контракта заканчивается в 2011 году. Он, помимо прочего, определяет формулу цены, а также понижающие коэффициенты.