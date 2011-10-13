Путин требует прекратить заявления о пересмотре решения по тарифам монополий

Председатель правителсьтва РФ Владимир Путин потребовал от чиновников прекратить заявления о возможном пересмотре ограничения роста тарифов естественных монополий. "Прошу прекратить!", - заявил Путин.



Премьер напомнил о том, что власти приняли решение в будущем году ограничить рост тарифов большинства естественных монополий. "В свою очередь, это должно серьезно сдержать цены на услуги ЖКХ. Хочу повторить - это принципиальная позиция правительства, и она не подлежит пересмотру или ревизии", - заявил Владимир Путин в четверг на заседании президиума правительства. Глава правителсьтва отметил, что считает недопустимыми любые заявления должностных лиц "о том, что здесь могут быть какие-то корректировки или отступления". "А я уже слышал это. Прошу прекратить! Еще раз подчеркну - все принятые решения по тарифам окончательные", - цитирует Путина РИА Новости.