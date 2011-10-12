Роспотребнадзор: Грузинские виноделы готовы вернуться в Россию

Производители вина из Грузии заявили о готовности начать поставки в Россию. Роспотребнадзор получил официальное предложение о поставках на российский рынок минеральной воды "Боржоми" и вина от грузинских производителей.

По словам руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, теперь производители винной продукции должны пройти процедуру допуска. Главный санитарный врач подчеркнул, что наша страна "открыта для поставок качественной продукции". "Любое мое высказывание сразу начинают эксплуатировать в Грузии как заманивание Россией на свой рынок. Мы никого не заманиваем", - подчеркнул Геннадий Онищенко.



Россия ввела запрет на поставки вина и минеральной воды из Грузии в 2006 году. Официальная причина - претензии к качеству.

Напомним, недавно грузинские производители вина отказывались от поставки своей продукции на российский рынок.